Bayern-Niederlage mit Nachgeschmack: "Nicht fair für die Mannschaften da unten"

Lediglich Leon Goretzka blieb in der ersten Elf. Dessen Nebenmann Joao Palhinha sah zudem in der ersten Hälfte die Rote Karte und leitete damit die Überraschungspleite ein.

Effenberg deutlich: „Das kannst du nicht machen“

Bochum profitiert im Abstiegskampf: „Sehr grenzwertig“

Auf den Hinweis von Moderator Florian König, dass sich alles nach dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung anhöre, stellte der Ex-Nationalspieler klar, dass er so weit nicht gehen würde: „Das Wort sage ich nicht. Das hast du jetzt gesagt. Es ist aber nicht fair für die Mannschaften da unten. Das ist nicht okay. Wir haben auch mal rotiert, aber nicht drei Blöcke. Das kannst du nicht machen. Der einzige war noch Goretzka. Ich stelle doch lieber die Jungs von Anfang an auf. Ein Kane will immer spielen. Das weißt du. Dann holst du in der 45. Minute die erste Rutsche runter, in der 60. Minute die nächste. Dann ist alles gut.“