Bemerkenswerte Brandt-Aussagen zu seiner Zukunft

Brandt bekennt sich zum BVB

Brandt, dessen Vertrag 2026 ausläuft, war zuletzt immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden . Nach anfänglichen Schwierigkeiten unter Trainer Niko Kovac zeigte seine Formkurve zuletzt allerdings steil nach oben. In den letzten vier Partien steuerte Brandt neun Torbeteiligungen bei, auch gegen Kiel leistete er eine Torvorlage.

Was Kovac ausmacht? „Etwas, was man ihm auch nachsagt, aber es ist auch ein Stück weit wahr: die Disziplin“, verriet Brandt. Gerade weil Dortmunds Mannschaft noch so jung sei, wäre der Ansatz des Trainers entscheidend gewesen. „Disziplin muss man lernen und er achtet da auf die Kleinigkeiten. Er hat uns geschärft, das macht er sensationell, unabhängig davon, dass er ein guter Trainer ist.“