Es schien undenkbar! DFB-Star schreibt Pokal-Märchen

„Es freut mich, dass ich Man of the Match bin. Die zwei Wochen waren sehr schwer für mich. Ich musste viel trainieren“, berichtete Stiller bei Sky nach dem 4:2-Finalsieg gegen Arminia Bielefeld, zu dem er zwei Vorlagen beisteuerte.

VfB-Star kämpfte um die rechtzeitige Rückkehr

Für Stiller war trotzdem sofort klar: Er will bis zum alles entscheidenden Spiel wieder fit sein . „Auf dem Platz, bei der Verletzung in Stuttgart, habe ich schon dem Teamarzt auf dem Boden gesagt, dass ich spielen muss“, erklärte er nun nach dem Pokalsieg.

Stiller übernimmt im Finale das Kommando

Pokalsieger: „Davon träumt man als kleines Kind“

Ob er sich dabei immer im Trikot des VfB gesehen hat? Seine starke Saison hat schon vor dem Pokaltriumph Begehrlichkeiten geweckt. Sogar bei den ganz Großen. In der jüngeren Vergangenheit wurde Stiller sowohl mit dem FC Liverpool als auch mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Wals also steht als Nächstes an? „Ich will einfach mit der Mannschaft feiern“, kündigte Stiller an. „Das Hotelzimmer sehe ich heute nicht mehr.“