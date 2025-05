Ibiza, Sané, BVB: Hoeneß rechnet ab!

Die Bundesliga-Saison ist vorbei - und Uli Hoeneß rechnet ab! Der Macher des FC Bayern schimpfte bei der offiziellen Abschlussfeier seines Klubs in München über die Aufregung um die Ibiza-Reise, den Wirbel in der Causa Leroy Sané und die Spekulationen um Florian Wirtz.

“Das sind so Dinge, die typisch sind, für den Zustand unserer Medien”, monierte der 73-Jährige vor der versammelten Reporterschar: „Dass sie so einen Schwachsinn wie diese Reise so wichtig nehmen. Es geht gar nicht mehr um Fußball, es geht nur um jeden Furz links und rechts daneben - und da müsst ihr euch mal hinterfragen, ob das noch das ist, was die Zuschauer hören, sehen und lesen wollen.”