Sedlaczek-Kritik! Eberl sah "überhaupt nicht gut aus“

„Ich finde, dass es in der Story zwei Seiten gibt. Die eine Seite ist, lass die feiern gehen. Dann verabschieden die sich ja zwei Tage. Die haben frei, die können machen, was sie wollen“, zeigte Sedlaczek Verständnis für den Kurztrip aus Spieler-Sicht.

Sedlaczek kritisiert Eberl

Denn: „Solange die sich nicht am Abend vorher die Hucke vollsaufen“, sei alles okay. Gegen Hoffenheim habe schließlich auch die Leistung gestimmt.

Stattdessen nahm Sedlaczek Sportvorstand Max Eberl ins Visier. „Ich fand die Nummer einfach schwierig. Gerade, dass diese Absprache offensichtlich ja zu nichts geführt hat und Eberl in dem Moment auch überhaupt nicht gut aussah. Das ist das, was ich einfach ein bisschen komisch fand.“

„Bayern hat ein total irritierendes Bild abgegeben“

„Ich finde, das ist ein Bild, was die Bayern in dem Moment abgegeben haben, was ich einfach total irritierend fand und was auch einfach nicht gut ausgesehen hat“, stellte Sportschau-Moderatorin Sedlaczek klar.