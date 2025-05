Matthäus wundert sich über Wirtz

Der FC Bayern München muss ohne Florian Wirtz planen. Lothar Matthäus wundert sich und legt beim Rekordmeister den Finger in die Wunde.

„Für den FC Bayern ist das eine Niederlage, für Uli Hoeneß persönlich in jüngerer Vergangenheit sicher die schmerzhafteste auf dem Transfermarkt“, sagte Matthäus der Bild .

Hoeneß hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder öffentlich zuversichtlich gezeigt, dass Bayern Wirtz verpflichten könne – der Offensivmann galt als sein absoluter Wunschspieler.

Kritik an Bayerns Transferkommunikation

Matthäus kritisiert außerdem, Bayerns Bosse hätten sich in der Causa Wirtz einmal mehr verfrüht zu sicher gefühlt: „Bayern München wagt sich zur Zeit sehr oft weit aus dem Fenster. Max Eberl bei Müller und Sané, nun dieser Fall mit Hoeneß bei Wirtz.“

Matthäus von Wirtz-Entscheidung überrascht

Matthäus überrascht der Schritt von Wirtz nun: „Ich persönlich dachte, dass Florian noch die nächsten Jahre in Deutschland bleiben will. Er nimmt eine große Herausforderung an. Es ist nicht nur ein neuer Klub: Es ist eine neue Mentalität, eine neue Sprache.“