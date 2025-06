Bayerns Argument bei Tah ist völlig weltfremd

Klar: Ein Preisschild in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro für eine zwei Wochen frühere Abgabe ist vollkommen absurd. Genau dieses Verhalten sorgt an der Säbener Straße für großen Unmut.

Was erwarten die Bayern-Bosse?

Bayer-Bosse sind harte Verhandlungspartner

Das unterstreichen auch die zähen Verhandlungen von Bayer mit dem FC Liverpool in der Causa Florian Wirtz. Auch in Leverkusen, wo man dank des Bayer-Konzerns nicht immer jeden Cent umdrehen muss, geht es um nackte Zahlen.

Fernando Carro und Simon Rolfes präsentieren sich in diesem Sonder-Transferfenster als harte Geschäftspartner. Doch genau das zeugt auch von Verantwortung, denn Leverkusen hat in diesem Sommer einen schwierigen Umbruch zu bewältigen. Da zählt jede Million.

Retourkutsche? Na und?

Es wirkt - wie in München vermutet - wie eine Retourkutsche für die ständigen Streitereien in jüngster Vergangenheit, an denen auch Carro und Co. einen maßgeblichen Anteil haben.