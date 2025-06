Wirtz' angebliches Mega-Gehalt enthüllt!

Florian Wirtz winkt in Liverpool offenbar ein Mega-Gehalt. Bei Bayern hätte der DFB-Star aber wohl noch mehr abgesahnt.

Florian Wirtz winkt in Liverpool offenbar ein Mega-Gehalt. Bei Bayern hätte der DFB-Star aber wohl noch mehr abgesahnt.

Sollte der Wechsel von Florian Wirtz in diesem Sommer über die Bühne gehen, winkt dem deutschen Nationalspieler offenbar ein Mega-Gehalt. Die Sport Bild berichtet, dass der Spielmacher beim FC Liverpool je nach Erfolg zwischen 20 und 22 Millionen Euro pro Jahr verdienen könnte.

Damit würde er hinter Mohamed Salah, der kürzlich seinen Vertrag verlängerte , auf Platz zwei in der klubinternen Rangliste liegen. Der Ägypter kassiert offenbar 23 bis 25 Millionen Euro, inklusive Prämien.

Wirtz hätte bei Bayern wohl mehr verdienen können

Kurios: Dem Bericht zufolge wäre für Wirtz beim FC Bayern jedoch noch mehr drin gewesen. In München hätte Wirtz wohl auf das Gehaltsniveau von Jamal Musiala vorstoßen können, der auch bis 25 Millionen Euro im Jahr bekommen soll.

Wirtz selbst hatte vor kurzem in einem Interview betont, dass Geld für ihn keine entscheidende Rolle spiele .

Zuletzt dementierte Wirtz einen Bericht , wonach er in Liverpool die Rückennummer zehn fordern würde, die aktuell an Alexis MacAllister vergeben ist.

Während die Verhandlungen um Wirtz im Hintergrund weitergehen, spielt der Noch-Leverkusener mit dem DFB-Team beim Final Four der Nations League in München am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) im Halbfinale gegen Portugal.