Offene Süle-Worte: "Ich habe mich gefragt, wie lange das schon draußen ist"

Felix Kunkel 14.08.2025 • 13:42 Uhr Über den Fitnesszustand von Niklas Süle wurde in der Vergangenheit mehrfach diskutiert. Nun blickt der BVB-Verteidiger offen auf den Wirbel um Fotos aus dem Vorjahr zurück.

BVB-Verteidiger Niklas Süle hat in bemerkenswerter Offenheit auf den Wirbel um seine körperliche Verfassung im vergangenen Jahr zurückgeblickt. Im Mai 2024 hatten sich in den sozialen Medien Bilder verbreitet, die den ehemaligen Nationalspieler mit einem kleinen Bäuchlein im Training zeigten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das nahm Süle zunächst gar nicht wahr, wie er nun im Podcast „Spielmacher“ mit Sebastian Hellmann erklärte: „Ich habe das zwei, drei Tage nicht mitbekommen. Dann war ich in Dortmund im Behandlungsraum und mein Physio des Vertrauens hat Anspielungen gemacht: Wie es mir denn gehen würde danach.“

Süle reagierte verwunderte, woraufhin ihm der BVB-Mitarbeiter die Bilder gezeigt habe. „Ich hatte das noch gar nicht gesehen“, berichtete der 29-Jährige.

Süle spricht über „sensibles Thema“

Er sei ein „bisschen schockiert“ gewesen, fuhr Süle fort: „Ich habe mich gefragt, wie lange das schon draußen ist, ob das alle wissen. Danach habe ich das gegoogelt und gesehen, dass das nicht so gut aussieht.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Sein Umfeld hatte sich in dieser Angelegenheit zurückgehalten. „Keiner von meiner Familie, keiner von meinen Freunden, kein einziger Spieler hat mich darauf angesprochen. Ich glaube, dass sie das bewusst nicht gemacht haben, weil es schon über meine ganze Karriere ein sensibles Thema ist“, erklärte Süle.

Für ihn persönlich sei es jedoch kein „Riesending“ gewesen. „Ich war so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass ich über so etwas gar nicht nachgedacht habe“, sagte Süle mit Blick auf den Foto-Wirbel.

„Man darf das nicht so hoch hängen“

Unabhängig davon bilde er sich nicht so viel ein auf Interviews oder Social Media: „Man darf das nicht so hoch hängen. Ich hab es da auch rausgeschafft und an mir gearbeitet.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Diskussionen über sein Gewicht hatte es in Süles Karriere bereits mehrfach gegeben. Auch schon während seiner Zeit beim FC Bayern, als der Verteidiger Berichten zufolge einst mit 104 Kilogramm aus dem Winterurlaub zurückgekehrt war.

Zum Trainingsstart im Juli 2024, nur wenige Monate nach den aufsehenerregenden Bildern, präsentierte sich Süle dann aber in Topform. Ein Foto zeigte ihn in einem erkennbar besseren Zustand und Süle sorgte erneut für Schlagzeilen - diesmal im positiven Sinn.