FC Bayern: Kompany schickt Botschaft an Karl

SPORT1 24.09.2025 • 09:39 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany hat Lennart Karl am vergangenen Wochenende erstmals in die Startelf berufen. Nun spricht der Belgier über die Entwicklung seines Top-Talents.

Vincent Kompany hat eine Botschaft für sein Supertalent Lennart Karl. „Die vergangene Saison hat er noch U17 und U19 gespielt. Das zeigt, dass wir auf unsere Talente setzen und ihnen Vertrauen schenken. Für Lenny gibt es für mich null Druck. Er soll es genießen“, sagte der Trainer des FC Bayern in einem Interview mit Sky.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am vergangenen Wochenende bezog Kompany den 17-Jährigen erstmals in seine Rotation ein und ließ ihn beim 4:1 gegen die TSG Hoffenheim anstelle von Michael Olise beginnen. Und der Mut wurde belohnt: In der ersten Halbzeit lieferte Karl gleich die Vorlage zum zwischenzeitlichen Führungstreffer von Harry Kane.

Kompany will „vorsichtig“ mit Karl umgehen

Karl habe „immer wieder seine Momente, das ist auch seine Qualität. Wenn man bei Bayern München eine gute Flanke reinbringt, dann steht da halt Harry Kane und schießt den Ball rein“, führte Kompany aus: „Das hilft den jungen Spielern natürlich, um reinzukommen. Wenn er so kämpft und läuft wie jetzt, auch wenn er noch zehn oder 15 Tore mehr geschossen hat, dann ist es gut.“

„Wir müssen aber in dieser Entwicklungsphase dennoch vorsichtige Schritte mit unseren Talenten machen - auch weil wir sehr an sie glauben“, bremste Kompany bei Karl aber gleichzeitig.

{ "placeholderType": "MREC" }