Wie groß ist das Knall-Potenzial?

SPORT1 30.10.2025 • 23:52 Uhr Es ist wieder so weit: Beim FC Bayern steht die Jahreshauptversammlung an. Für Präsident Herbert Hainer ein besonders wichtiger Termin, für dessen Gelingen er viel getan hat.

Auf dem Platz läuft es für den FC Bayern derzeit wie am Schnürchen. 14 Siege in 14 Spielen sind ein klares Zeichen dafür, dass der Verein sich auf dem richtigen Weg befindet. Ärger droht dem Verein daher nur neben dem Platz.

Die am Sonntag stattfindende Jahreshauptversammlung (ab 10.30 Uhr im SPORT1-Ticker) könnte erneut ein Forum für die kritischen Fans aus der Südkurve sein – und damit Herbert Hainer den Tag seiner großen Wiederwahl als Präsident des FCB vermiesen. Doch wie groß ist das Knall-Potential diesmal wirklich?

FC Bayern: Hainer als „väterlicher Freund der Fans“

„Herbert Hainer hat sich in den vergangenen drei Jahren mächtig ins Zeug gelegt. Er hat versucht, ein Mann für die Basis zu sein und wirkte fast wie ein väterlicher Freund der Fans“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“. Er rechnet fest mit einer problemlosen Wiederwahl Hainers.

Dass der 71-Jährige mit diversen Aktionen auf die Fans zuging, hat seine Gründe. Nach der JHV im Jahr 2021 stand Hainer in der Kritik. Der Grund: In der Diskussion zum Sponsoring durch Qatar Airways beendete er die Sitzung, obwohl es noch Wortmeldungen gegeben hätte.

Die Anhänger in der Halle fühlten sich achtlos beiseitegeschoben. Einige riefen sogar: „Wir sind die Fans, die er nicht wollt“ und „Hainer raus“. Uli Hoeneß nannte die damalige JHV im Nachgang die „schlimmste Veranstaltung, die ich beim FC Bayern je erlebt habe“.

Boateng-Hospitanz und Emirates-Partnerschaft könnten Thema werden

Prompt erhielt Hainer im Jahr darauf bei seiner ersten Wiederwahl eine Art Denkzettel. Er erhielt damals die Stimmen von nur noch 83,3 Prozent der anwesenden Mitglieder. Hätte der Verein an jenem Tag die Enthaltungen in die Berechnung mit einbezogen, wäre der Wert sogar unter 80 Prozent gerutscht.

Zur Erinnerung: Als Hainer 2019 die Nachfolge von Uli Hoeneß antrat, votierten noch satte 98,1 Prozent für den ehemaligen Adidas-Chef. „Da hat er gemerkt, dass er sich der Kritik stellen und mehr in den Dialog treten muss“, sagt Kumberger.

Dass der FC Bayern das unliebsame Thema um die einst geplante Hospitanz von Jérôme Boateng an der Säbener Straße rechtzeitig abgeräumt hat, dürfte helfen, die Versammlung möglichst ruhig ablaufen zu lassen.

„Das hätte Herbert Hainer überhaupt nicht brauchen können, dass diese Diskussion wieder geführt wird. Da hat er also Ruhe – auch wenn das Thema Boateng natürlich nochmal zur Sprache kommen könnte“, erklärt Kumberger.

Der Insider erwartet eine ruhige JHV, kann sich aber gut vorstellen, dass auch die Partnerschaft mit der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai nochmals von kritischen Fans angesprochen wird. Hainer dürfte das aber die Laune nicht vermiesen.

