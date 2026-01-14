Bundesliga: Gewissheit bei verletztem Eintracht-Star

Gewissheit bei Younes Ebnoutalib! Der Winter-Neuzugang von Eintracht Frankfurt hat sich bei der 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen.
Gewissheit bei Frankfurt-Star
Einen Bricht von SPORT1 zur Diagnose bei Frankfurts Sturm-Hoffnung bestätigte der Klub mittlerweile offiziell. Auch Sky hatte über die Verletzung berichtet.
Eintracht Frankfurt: Ebnoutalib fällt zunächst aus
Ebnoutalib war am Dienstagabend mit Gegenspieler Jeff Chabot in der Nähe des Stuttgarter Sechzehners zusammengerauscht und kam dabei hart und unglücklich auf dem Boden auf.
Der gebürtige Frankfurter probierte zwar weiterzuspielen, deutete aber nach wenigen Minuten an, dass es für ihn nicht mehr weitergeht.
„Bei Younes Ebnoutalib sieht es nicht ganz so gut aus. Er geht morgen zum MRT. Danach wissen wir genau, was die Thematik ist“, hatte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz noch gesagt.
Die Verletzungssorgen spitzen sich zu
Nun herrscht Gewissheit: Innenbandanriss. Nach SPORT1-Informationen wird Ebnoutalib für den Rückrundenauftakt beim SV Werder Bremen, beim Champions-League-Spiel gegen Qarabag Agdam und auch gegen die TSG Hoffenheim definitiv nicht zur Verfügung stehen.
In Frankfurt geht man davon aus, dass Ebnoutalib mindestens drei Wochen ausfallen wird. Der Rest hängt vom Heilungsverlauf ab. Schlimmste Befürchtungen in Richtung eines Kreuzbandrisses bestätigten sich jedoch nicht.
Am Freitag hatte Ebnoutalib noch ein märchenhaftes Debüt erlebt. Beim wilden 3:3 gegen Borussia Dortmund traf der 22-Jährige zum zwischenzeitlichen 2:2. Am Dienstag folgte dann der verletzungsbedingte Rückschlag.
Topscorer Jonathan Burkardt fehlt den Hessen bis mindestens Ende Februar verletzungsbedingt. Mit Michy Batshuayi (Mittelfußbruch) fällt noch ein Stürmer bis auf Weiteres aus.