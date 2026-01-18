FC Bayern: Klinsmann schwärmt von Kane - wackelt Lewandowskis Rekord?

Knackt Harry Kane den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski? Der ehemalige Bayern-Stürmer Jürgen Klinsmann hat sich zuversichtlich gezeigt und Kane in den höchsten Tönen gelobt.

„Wenn es einer knacken kann, dann Harry Kane“, sagte Klinsmann beim Legends Cup 2026 im Münchner SAP Garden.

FC Bayern: Kane glänzt gegen Leipzig

Kane erzielte zum Rückrundenauftakt bei der 5:1-Gala gegen RB Leipzig sein 21. Saisontor. 20 Treffer fehlen dem Engländer noch, um den Rekord zumindest einzustellen. Auch am Samstag stellte Kane mit seinem Tor zum 2:1 wieder unter Beweis, dass er Spiele entscheiden kann.

„Ich bin großer Fan von ihm, seit er bei Tottenham spielte. Ich wünschte mir immer, dass er zu einem ganz großen Klub geht, um Titel einzufahren”, meinte Klinsmann: „Dass er zum FC Bayern geht, war natürlich umso schöner. Der kann diese Marke knacken.“

Dabei spielt Kane „ungewöhnlich“ für einen echten Stoßstürmer, lässt sich immer wieder fallen, glänzt als Vorlagengeber und arbeitet in der Defensive unermüdlich mit.

Klinsmann: „Lothar Matthäus hätte mich vom Platz gefegt“

„Wenn ich das gemacht hätte, hätte mich Lothar Matthäus vom Platz gefegt, da zurückzukommen und die Bälle zu verteilen“, merkte Klinsmann auf SPORT1-Nachfrage mit einem Lachen an, der jahrelang in der Nationalmannschaft und beim deutschen Rekordmeister (1995 bis 1997) mit Matthäus zusammenspielte.

„Was Harry seit Jahren, auch in der englischen Nationalmannschaft spielt, ist fantastisch”, schwärmte Klinsmann. „Das Niveau, dass er momentan spielt, kann er locker noch drei, vier Jahre spielen. Er hat das einfach in sich drin. Er ist ein Top-Profi wie viele dieser Generation. Die können das wie ein Manuel Neuer auch bis 40 durchziehen. Bei Harry werden wir noch viel, viel Freude haben“, fuhr der ehemalige Bundestrainer fort.

Auch Lennart Karl hat es Klinsmann angetan

Was die deutsche Nationalmannschaft angeht, wird besonders Kanes Teamkollege Lennart Karl immer wieder heiß diskutiert. „Es ist eine Freude, dem Buben zuzuschauen. Was der drauf hat, ist ungeheuerlich“, sagte Klinsmann über den 17 Jahre alten Wirbelwind.