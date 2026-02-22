Adeyemi-Elfmeter? BVB-Coach Kovac bekommt im Doppelpass Kontra!

David Funk 22.02.2026 • 12:23 Uhr Der ausgebliebene Strafstoßpfiff für den BVB hat auch am Sonntag im SPORT1-Doppelpass für Diskussionen gesorgt. Steffen Freund hatte eine konträre Meinung.

Steffen Freund hat im SPORT1 Doppelpass die viel diskutierte Szene des Abendspiels konträr zu vielen Experten und den Dortmunder Verantwortlichen bewertet.

Der ehemalige Europameister und Champions-League-Sieger des BVB sah beim Zweikampf zwischen Karim Adeyemi und Castello Lukeba nicht unbedingt den Anlass, Strafstoß zu geben - er verstand den ausgebliebenen VAR-Eingriff.

„Nicht jeder Kontakt Elfmeter“

Freund wollte die Entscheidung nicht als „glasklar“ bewerten: „Adeyemi stellt den Fuß rein, der Ball ist da noch frei. Lukeba will ganz normal weiterlaufen und denkt, dass er gefoult wurde. Die Spieler machen heute lieber einen Schritt rein in den Mann, um den Kontakt zu suchen, um den Elfmeter zu bekommen“, erklärte er.

Außerdem sei „nicht jeder Kontakt ein Elfmeter“.

Es war die Szene des Abendspiels in der Bundesliga zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Adeyemi kam im Strafraum nach einem Kontakt mit Leipzigs Lukeba zu Fall. Es war zu einem Kontakt gekommen, woraufhin die Dortmunder vehement Strafstoß forderten.

Bundesliga: „Stopp! - Fehlentscheidung“

In weiten Teilen der Doppelpass-Runde stieß der Dortmunder Frust auf Verständnis. So zum Beispiel bei SPORT1-Experte Stefan Effenberg, der den ausbleibenden Eingriff aus dem Kölner Keller kritisierte: „Es gibt den Kontakt unten, deswegen ist es ein Foulspiel. Der Keller muss dann kommen und sagen: ‚Stopp! Das ist eine Fehlentscheidung und ein Elfmeter‘. Das erwarte ich von den Schiedsrichtern, die im Keller sitzen."