Bundesliga heute: Dortmund - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.02.2026 • 15:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zeit für das Bundesliga-Topspiel: Wird es im Kampf um die Meisterschaft nochmal eng oder macht der FC Bayern die letzten leisen Hoffnungen von Borussia Dortmund zunichte?

Los geht‘s um 18.30 Uhr (LIVETICKER) im Signal Iduna Park, geleitet wird die Partie von Sven Jablonski. Es ist bereits der 139. Klassiker zwischen den beiden Vereinen – häufiger trafen zwei Klubs im deutschen Profifußball nicht aufeinander. Trotz 33 Dortmunder Siege ist die jüngste Serie im eigenen Stadion ernüchternd: Seit sieben Pflichtspielen ist der Rekordmeister in Dortmund unbesiegt (fünf Siege, zwei Remis).

Dortmund - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

BVB kommt mit Rückenwind

Der BVB kommt dennoch mit Rückenwind: 52 Punkte aus 23 Partien bedeuten die beste schwarz-gelbe Zwischenbilanz seit sieben Jahren. Dazu ist das Team seit 16 Ligaspielen ungeschlagen und zu Hause in dieser Saison noch ohne Niederlage.

Demgegenüber steht der FC Bayern, der saisonübergreifend seit 20 Auswärtspartien nicht mehr verloren hat und nach 23 Spieltagen bereits 60 Punkte gesammelt hat – der drittbeste Wert seiner Vereinsgeschichte.

Ryerson fehlt gelbgesperrt

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac nimmt gegen seinen ehemaligen Klub ohne den gelbgesperrten Dauerläufer Julian Ryerson auf der Bank Platz. Dessen elf Assists fehlen besonders auf der rechten Seite, zumal Ryersons Vorlagen nur von Bayerns Michael Olise (16) überboten werden.

Gleichzeitig sorgen Nachwehen des Streits um Ex-Atalantino Samuele Inácio für dicke Luft, was die Dortmunder im Ligaalltag jedoch ausblenden wollen. Hoffnungsträger bleibt Serhou Guirassy, der in den letzten drei Heimspielen jeweils traf und damit maßgeblich zu 82 Prozent der Heimsiege beitrug.

Die Angriffsmaschine des FC Bayern

Auf der gegenüberliegenden Bank sitzt Vincent Kompany, dessen Münchner in dieser Saison in 83 Prozent der Partien beide Halbzeiten trafen.

Vorne führt Harry Kane nach 23 Spieltagen mit 28 Treffern die Torjägerliste an und hat in drei Ligaspielen nacheinander mehrfach eingenetzt – eine Serie, die zuletzt 2001 Tomislav Maric erreichte.

An seiner Seite glänzt Vorlagengeber Michael Olise, der bereits 16 Assists und 22 Großchancen auflegte. In 82 Prozent der Auswärtsspiele traf der FCB schon vor der Pause, insgesamt fielen in sämtlichen erfolgreichen Auswärtsauftritten der Münchner mindestens drei Tore.

Das Dortmunder Aus in Europa hat indes Auswirkungen auf die Champions-League-Auslosung: München trifft nun auf Bergamo.

Wird Borussia Dortmund gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.