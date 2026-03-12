FC Bayern: Kahn stichelt gegen frühere Bosse

Julius Schamburg 12.03.2026 • 20:51 Uhr Oliver Kahn stichelt gegen die früheren Bosse des FC Bayern um Uli Hoeneß. Der 56-Jährige stellt deren Rückzug infrage.

Oliver Kahn hat eine kleine Spitze gegen die früheren Bosse um Uli Hoeneß gesetzt - und deren angekündigten Rückzug infrage gestellt.

„Man hört dann: ‚Wir werden uns irgendwann zurückziehen, wenn die richtigen Leute gefunden sind.‘ Das Ganze zieht sich jetzt viele, viele Jahre hin“, sagte Kahn bei Sky: „Und gefunden hat man ja jetzt scheinbar immer noch niemanden.“

Zwar habe man mit Rouven Kasper einen neuen Marketingvorstand verpflichten können, aber: „Ansonsten bewegt sich das Ganze, was eine Neuaufstellung angeht, immer noch im Schneckentempo“, erklärte Kahn.

Hoeneß‘ Ankündigung

Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die den FC Bayern über viele Jahre im operativen Geschäft geprägt hatten, sind weiter Teil des Münchner Aufsichtsrats. Hoeneß, der zudem als Ehrenpräsident fungiert, kündigte schon mehrfach an, sich komplett zurückzuziehen, sobald der Verein gut aufgestellt sei.

Es werde ja immer gesagt: „Der Rummenigge und der Hoeneß, die quasseln da ständig dazwischen", sagte Hoeneß im Oktober beim Münchener Marketing Kongress: „Das stimmt überhaupt nicht.“

Auch im SPORT1-Doppelpass hatte Hoeneß im vergangenen Jahr deutlich gemacht, dass er sich erst zurückziehen werde, wenn er und Karl-Heinz Rummenigge das Gefühl haben, dass „die richtigen Personen am richtigen Posten“ sind.

Kahns Bayern-Zeit

Kahn war von Januar 2020 bis Juni 2021 Vorstandsmitglied bei den Bayern. Anschließend fungierte er bis Ende Mai 2023 als Vorstandsvorsitzender. Trotz der elften deutschen Meisterschaft in Folge trennte sich der Verein am 27. Mai 2023 von Kahn und dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Vonseiten der Anhänger setzte es damals Kritik an der Art und Weise der Entlassungen. Kahn selbst verabschiedete sich mit einem lauten Knall. Dem „Titan“ wurde am letzten Bundesliga-Spieltag sogar der Stadionbesuch verwehrt.