Matthäus rätselt: "Warum lässt sich der FC Bayern so lange Zeit?"

Felix Kunkel 23.03.2026 • 08:29 Uhr Der BVB und Sebastian Kehl gehen getrennte Wege. Lothar Matthäus spricht über Markus Krösche als möglichen Nachfolger – und erwähnt in diesem Kontext auch Max Eberl.

Nach der Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl sucht Borussia Dortmund einen Nachfolger. Nun hat Lothar Matthäus in diesem Zusammenhang über Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, gesprochen und dabei auch Max Eberl und den FC Bayern ins Spiel gebracht.

„Es wäre schon ein Schritt nach oben“, erklärte Matthäus am Sonntagabend in der Sendung „Sky90 – die Fußballdebatte“ mit Blick auf Krösche als möglichen Kehl-Nachfolger. Der Rekordnationalspieler schob aber hinterher: „Nicht ganz nach oben – da steht nämlich der FC Bayern.“

Der 65-Jährige gab zu bedenken, dass die Münchner mit Sportvorstand Max Eberl noch nicht verlängert haben. „Also könnte man auch vermuten: Warum lässt sich der FC Bayern so lange Zeit?“, meinte Matthäus. „Wenn man mit Max Eberl zufrieden ist, dann könnte man eigentlich auch verlängern.“

Krösche zum FC Bayern? „Wäre ein noch größerer Schritt“

Auch der FC Bayern habe „vor eineinhalb, zwei Jahren ein Auge“ auf Krösche geworfen. „Das wäre ein noch größerer Schritt nach oben“, betonte Matthäus bezüglich des Frankfurter Kaderplaners.

Der BVB hatte am Sonntagmittag die sofortige Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl verkündet. Derweil wurde Eintracht-Boss Krösche, der in Frankfurt seit 2021 überzeugende Arbeit leistet, jüngst mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht, auch weil er Dortmund-Coach Niko Kovac bei einem Abendessen getroffen hatte.

Für Matthäus steht fest: „Natürlich passt Markus Krösche zu Eintracht Frankfurt. Aber wie gesagt: Bei Sebastian Kehl hat man auch gemeint, er sei mit Borussia Dortmund verwurzelt – und dann kam doch irgendwann die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen. So kann es bei jedem Verein passieren.“