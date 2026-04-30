FC Bayern: Neue Dynamik in Neuer-Verhandlungen

David Funk , Stefan Kumberger 30.04.2026 • 17:14 Uhr Eine Verlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern ist noch nicht unter Dach und Fach. Eine Entscheidung bahnt sich aber an.

Die Verlängerungs-Saga um Manuel Neuer beim FC Bayern ist am Donnerstag in die nächste Runde gegangen. Zu Besuch an der Säbener Straße war der Berater des fünfmaligen Welttorhüters, Thomas Kroth.

Mit einer schwarzen Aktentasche in der Hand verließ der 66-Jährige das Bayern-Gelände, wie Fotos der Bild belegen. Bahnt sich nun endlich eine Entscheidung an?

Bereits in den vergangenen Wochen hatten die Bayern-Bosse durchklingen lassen, dass sie Manuel Neuer gerne noch ein weiteres Jahr zwischen den Pfosten haben würden. „Er braucht keine großen Argumente mehr liefern“, sagte Sportvorstand Max Eberl etwa nach dem Champions-League-Hinspiel der Bayern in Madrid.

FC Bayern: Neuer soll Mentor von Urbig werden

Wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß kürzlich erklärte, soll Neuer in der kommenden Spielzeit außerdem bei dem ein oder anderen Spiel für Jonas Urbig Platz machen. Diesen wollen die Bayern-Verantwortlichen weiter kontinuierlich als Nachfolger heranführen. Neuer soll dabei eine laut Hoeneß Schlüsselrolle in Form eines Mentors einnehmen, um seinen Nachfolger geeignet aufzubauen.

Nach SPORT1-Informationen war der Besuch des Neuer-Beraters an der Säbener Straße allerdings nicht überraschend. Schließlich war Kroth auch bei den vergangenen CL-Spielen in den Stadien vor Ort und hatte Austausch mit der Führungsetage der Münchner um Max Eberl und Christoph Freund.