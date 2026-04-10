FC Bayern: "Manu braucht nur ein Wort zu sagen"

Tobias Wiltschek 10.04.2026 • 17:49 Uhr Nach seiner Gala-Vorstellung gegen Real Madrid wird Manuel Neuer von Bayern-Trainer Vincent Kompany in den höchsten Tönen gelobt.

Nach seiner überragenden Leistung im Viertelfinal-Kracher gegen Real Madrid, bei der er die Münchner mit mehreren Weltklasse-Paraden im Spiel hielt, halten die Lobeshymnen auf Manuel Neuer an.

Trainer Vincent Kompany unterstrich nun, dass Neuers Wert für den deutschen Rekordmeister weit über das rein Sportliche hinausgeht. „Seine Rolle als Führungsspieler war für mich genauso wichtig wie seine Leistungen auf dem Platz“, erklärte der Coach des FC Bayern am Freitag (Kommentar: Mach es, Manu).

FC Bayern: Vincent Kompany lobt Neuer, Müller und Kimmich

Der Trainer gab zudem einen Einblick in seine Anfangszeit an der Säbener Straße. Die Integration sei ihm durch die erfahrenen Stützen der Mannschaft extrem erleichtert worden. „Ganz am Anfang, als ich gekommen bin, hatte ich sofort Thomas Müller, Manu Neuer und Joshua Kimmich in dieser Kapitäns-Gruppe. Sie haben von Anfang an meinen Job viel einfacher gemacht“, so Kompany.

Dabei hob er die besondere Aura Neuers hervor, die sich von den lautstarken Kommandos eines Thomas Müller unterscheide: „Manu ist eher so im Hintergrund. Aber Manu braucht nur ein Wort zu sagen oder einen Satz, und das bringt sofort eine Ordnung in die Mannschaft.“ Diese natürliche Autorität sei für das Gefüge des FC Bayern unverzichtbar.

Vincent Kompany bewundert Neuer für dessen Fitness

Angesichts der Tatsache, dass Neuer mittlerweile 40 Jahre alt ist, bewundert Kompany vor allem die körperliche Verfassung seines Schlussmanns. Während andere in diesem Alter längst die Karriere beendet haben, zeigt Neuer keine Verschleißerscheinungen.

„Der Unterschied zwischen Manu und mir ist, dass er immer noch unglaublich viel trainiert und alles dafür tut, einfach noch eine Beweglichkeit zu haben, die vielleicht für andere nicht mehr möglich ist“, scherzte der Belgier, der am Freitag selbst seinen 40. Geburtstag feierte, über seinen fast gleichaltrigen Schützling.

Besonders imponiert Kompany der ungebrochene Ehrgeiz des Weltmeisters von 2014. Trotz all seiner Erfolge fordere Neuer weiterhin aktives Coaching ein: „Es macht Spaß, dass jemand mit so viel Talent und Qualität, jemand, der so viel erreicht hat, das noch von seinem Trainer-Team erwartet.“

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Kompany schweigt zu Neuers Zukunft

In der drängenden Frage nach Neuers Vertragsverlängerung hielt sich der Trainer jedoch bedeckt. Neuers aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer 2026 aus. Zuletzt gab es Berichte, wonach die Bayern-Bosse zeitnah Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts führen wollen – vorausgesetzt, Neuer fühle sich weiterhin bereit für das Top-Niveau.