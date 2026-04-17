Schicksalsschläge belasten Heidenheim: "Ein bisschen viel"

SID 17.04.2026 • 11:43 Uhr Den Trainer des 1. FC Heidenheim beschäftigen vor dem Spiel beim SC Freiburg nicht nur sportliche Themen.

Der Tod von Roger Prinzen, der Tod seines ehemaligen Mitspielers Reiner Wirsching, dazu die Suche nach einem Stammzellenspender für die Freundin seines Spielers Erin Dinkci – vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg hat sich Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim nicht nur mit sportlichen Themen befassen müssen.

„Ja, es ist gerade ein bisschen viel, muss man ehrlich sagen“, sagte er am Freitag über die Schicksalsschläge in seinem Umfeld.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Prinzen, der in Heidenheim das Nachwuchsleistungszentrum leitete, war am Montagabend im Alter von 57 Jahren plötzlich verstorben.

Schmidt: „Chapeau“ an Freiburg

Mit Blick auf das anstehende Spiel gegen die Freiburger (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) zollte Schmidt dem Gegner großes Lob. „Chapeau, was der SC Freiburg da gerade auf die Beine stellt, schon seit Wochen, Monaten. Auch in der Saison kann man nur gratulieren bis hierhin. Da hat man viel richtig gemacht“, sagte er.

Der Einzug der Breisgauer ins Halbfinale der Europa League habe „nochmal das bestätigt, was wir ohnehin schon von den Freiburgern wussten: Dass sie da sehr stabil sind, in ihrem Tun und Handeln.“

Heidenheim kämpft mit den letzten Mitteln

Für seine Mannschaft, die bei noch fünf ausstehenden Spielen als Tabellenletzter sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat, ändere sich damit nichts, ergänzte Schmidt: „Wie so oft ist es für uns eine Aufgabe, die es in sich hat und die man erstmal lösen muss.“