Eintracht Frankfurt: Riera-Entscheidung offiziell!

Eintracht Frankfurt hat mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Trainer Albert Riera beendet. Das gaben die Hessen einen Tag nach dem letzten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) bekannt und bestätigten damit entsprechende Informationen von SPORT1.
Riera-Entscheidung offiziell!
Die Entscheidung sei „einvernehmlich“ getroffen worden, hieß es in der Mitteilung des Vereins. Auch die Co-Trainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti verlassen demnach den Klub.
„Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit großem Fleiß und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt“, erklärte Sportvorstand Markus Krösche. „Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten.“
Riera hatte die Verantwortung bei der Eintracht im Februar dieses Jahres übernommen und damit die Nachfolge von Dino Toppmöller angetreten.
Frankfurt verpasst mit Riera den internationalen Wettbewerb
Unter der Leitung des Spaniers verzeichneten die Frankfurter vier Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Letztendlich reichten die Resultate nicht aus, um sich erneut für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren – die Eintracht landete auf Platz acht der Bundesliga.
Bereits Anfang Mai berichtete SPORT1, dass Riera zwar noch die Spiele gegen Borussia Dortmund (2:3) und Stuttgart bekommt, ein Verbleib über den Sommer hinaus aber sehr unwahrscheinlich sei.
Im Hintergrund läuft bereits intensiv die Suche nach einem neuen Coach. Ganz weit oben auf der Liste: Matthias Jaissle. Schon im Januar bemühte sich Krösche um den Erfolgstrainer, der mit Al-Ahli jüngst zum zweiten Mal die AFC Champions League gewann.
Jaissle gilt als Kandidat
SPORT1 weiß: Jaissle kann sich eine neue Herausforderung in Europas Top-5-Ligen gut vorstellen. Fraglich ist allerdings, ob die Eintracht auch den Gehaltsforderungen des 38-Jährigen nachkommen wird. Jaissles Vertrag bei Al-Ahli ist noch bis 2027 datiert.
Der kicker brachte zudem bereits Ex-Trainer Adi Hütter (trainierte die Eintracht von 2018 bis 2021) ins Spiel und schrieb von einer „ersten Kontaktaufnahme zu Hütters Management“.
Nach SPORT1-Infos ist eine Rückkehr des Österreichers jedoch äußerst unwahrscheinlich, auch, weil sein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach damals nicht ganz geräuschlos verlief.
Zu den weiteren potenziellen Kandidaten auf die Riera-Nachfolge zählen unter anderem Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup und Domenico Tedesco (beide vereinslos).