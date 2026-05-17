Eintracht Frankfurt: Riera-Entscheidung offiziell!

Felix Kunkel , Julius Schamburg 17.05.2026 • 21:51 Uhr Eintracht Frankfurt trennt sich mit sofortiger Wirkung von Albert Riera. Das teilen die Hessen am Tag nach dem Saisonfinale mit.

Die Entscheidung sei „einvernehmlich“ getroffen worden, hieß es in der Mitteilung des Vereins. Auch die Co-Trainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti verlassen demnach den Klub.

„Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit großem Fleiß und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt“, erklärte Sportvorstand Markus Krösche. „Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten.“

Riera hatte die Verantwortung bei der Eintracht im Februar dieses Jahres übernommen und damit die Nachfolge von Dino Toppmöller angetreten.

Frankfurt verpasst mit Riera den internationalen Wettbewerb

Unter der Leitung des Spaniers verzeichneten die Frankfurter vier Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Letztendlich reichten die Resultate nicht aus, um sich erneut für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren – die Eintracht landete auf Platz acht der Bundesliga.

Jaissle gilt als Kandidat

SPORT1 weiß: Jaissle kann sich eine neue Herausforderung in Europas Top-5-Ligen gut vorstellen. Fraglich ist allerdings, ob die Eintracht auch den Gehaltsforderungen des 38-Jährigen nachkommen wird. Jaissles Vertrag bei Al-Ahli ist noch bis 2027 datiert.

Der kicker brachte zudem bereits Ex-Trainer Adi Hütter (trainierte die Eintracht von 2018 bis 2021) ins Spiel und schrieb von einer „ersten Kontaktaufnahme zu Hütters Management“.

Nach SPORT1-Infos ist eine Rückkehr des Österreichers jedoch äußerst unwahrscheinlich, auch, weil sein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach damals nicht ganz geräuschlos verlief.