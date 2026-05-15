FC Bayern: Darum zögerte Manuel Neuer bei seiner Entscheidung

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 15.05.2026 • 21:09 Uhr Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr. Der Keeper spricht über die Beweggründe und verrät, warum er sich mit seiner Entscheidung Zeit gelassen hat.

Es deutete sich schon länger an, am Freitag hatte das Warten ein Ende: Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern offiziell bis 2027 verlängert.

Im Interview mit den vereinsinternen Medien erklärte Neuer nun, warum er bei seiner Entscheidungsfindung zögerlich war. „Ich wollte die zweite Halbserie abwarten, in dieser Crunchtime mit den Spielen gegen Atalanta Bergamo oder bei Borussia Dortmund in mich hineinhören, um ein Gefühl zu bekommen, einer Entscheidung Ende März oder Anfang April näher zu sein.“

FC Bayern: Neuer hatte „diese Klarheit nicht“

Besonders bitter sei seine Verletzung im März gewesen. Neuer war wegen eines kleinen Muskelfaserrisses in der linken Wade wochenlang ausgefallen. „Daher war es doppelt ärgerlich, dass ich mich ausgerechnet in dieser Phase verletzt habe. Dadurch hatte ich diese Spiele und damit auch diese Klarheit nicht, die ich zu dem Zeitpunkt schon haben wollte.“

Und so „musste“ Neuer noch den April abwarten, „wie die Spiele sind, wie ich mich fühle, ob es mir weiter Spaß macht, jeden Tag ins Training zu kommen. Und natürlich, ob ich noch leistungsfähig bin.“

Dabei habe er sich eigentlich längst entschieden gehabt. „Dass ich weitermachen will, habe ich vor zwei Wochen zu hundert Prozent gewusst“, offenbarte Neuer.

Neuer verlängert beim FC Bayern: „Zeitpunkt perfekt“

„Bereits vor ein paar Wochen hatte ich aber schon eine Tendenz, dass es weitergeht. Wir hatten nur dann so wichtige Spiele, die hatten meine Priorität. Jetzt, vor dem letzten Spiel gegen Köln mit der Vergabe der Meisterschale, ist der Zeitpunkt perfekt“, erklärte der 40-Jährige.

Schon Ende April, nach dem gewonnenen DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen, hatte Neuer auf SPORT1-Nachfrage verraten, dass er seine Entscheidung vor dem Endspiel am 23. Mai gegen den VfB Stuttgart verkünden werde. Und so kam es dann am Freitag auch.