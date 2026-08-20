Kane-Verlängerung beim FC Bayern? Uli Hoeneß verrät Stand

Dominik Hager 20.08.2026 • 12:51 Uhr Uli Hoeneß ist optimistisch, dass die Vertragsgespräche mit Harry Kane zu einem positiven Abschluss führen. Der bis Sommer 2027 gebundene Bayern-Stürmer macht selbst keinen Hehl daraus, wie wohl er sich in München fühlt.

Eine Vertragsverlängerung von Harry Kane beim FC Bayern scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Die Bayern stehen bereits im Austausch mit der Spielerseite und Ehrenpräsident Uli Hoeneß wirkt zuversichtlich, dass alle Beteiligten in naher Zukunft eine Einigung erzielen können.

„Ich weiß, dass Max Eberl und Jan Dreesen einen sehr engen Kontakt zur Familie haben. Sein Vater und sein Bruder sind seine Berater, und die haben schon vor einiger Zeit begonnen, erste Gespräche zu führen. Das ist für mich nichts Neues“, führte Hoeneß im Interview mit Sky Sport und RTL mit dem Hinweis aus, dass solche Gespräche „in der Regel ein paar Wochen, ein paar Monate“, andauern. Dabei betonte der Ehrenpräsident, dass der Austausch auf einem „sehr guten persönlichen Niveau geführt“ werde.

Sorgen macht sich Hoeneß folgerichtig nicht, dass der aktuell nur bis Sommer 2027 gebundene Engländer die Münchner zeitnah verlassen könnte. „Ich bin ziemlich optimistisch, dass Harry bei uns verlängern wird, was für uns natürlich ein Segen wäre.“

Kane sendet positive Signale an die Bayern-Bosse

Kane hat in seinen ersten drei Saisons für den FC Bayern 146 Tore in 147 Pflichtspielen erzielt und wurde jüngst mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas (2025/26) ausgezeichnet.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Gespräche aufzunehmen, wir haben nur noch ein Jahr Zeit“, kündigte der Angreifer selbst im Rahmen der Verleihung an. „Ich fühle mich sehr wohl beim FC Bayern und in der Mannschaft. Wir arbeiten immer an großen Dingen und wollen das auch in dieser Saison tun“, machte er zudem deutlich.

Eberl zuversichtlich bei Kane-Verlängerung

Dementsprechend zeigte sich auch Max Eberl zuversichtlich. „Jetzt gilt es, die Modalitäten zu klären, die beim Fußball halt auch dazugehören. Aber, ich glaube, die Voraussetzungen sind nicht so schlecht“, erklärte der Sportvorstand den bei der Ehrung anwesenden Reportern in der Mixed Zone.