BVB: Jude Bellingham wird der nächste Weltstar - Kommentar

Der familiäre Rückhalt ist ohnehin wichtig für Bellingham, der sich seit diesem Sommer jüngster EM-Spieler aller Zeiten nennen darf. Nach dem Turnier flog er mit der Familie in den Sommer-Urlaub. Mit Mama Denise, Papa Mark und Bruder Jobe (kickt in der Birmingham-Jugend), die er so sehr vermisst und die in den West Midlands bei Birmingham geblieben sind.