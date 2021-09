Champions League, Besiktas - BVB: So erlebte SPORT1-Chefeporter Patrick Berger das Spiel

Niemanden hält es hier auf den Sitzen. Alle Fans stehen. Vor, während und nach dem Spiel. Zwischen Fans und Mannschaft herrscht eine Symbiose. Die Spieler laufen, weil ihnen die Anhänger Beine machen. Auf dem Weg in die Kabine bedanken sich die Spieler sogar beim Publikum, klatschen am Mittelkreis symbolisch Beifall. Die Fans applaudieren frenetisch. (Die BVB-Spieler in der SPORT1-Einzelkritik)