Champions League: BVB-PK vor Sporting mit Rose und Akanji zum Nachlesen

„Wir wissen, dass wir einen guten Unterbau haben. Wir haben in unserem Kader auch Jungs. Das Spiel in Gladbach mit dieser Atmosphäre ist das, was Moukoko in regelmäßigen Abständen braucht. Wir alle sehen jetzt, dass er 16 ist und ein bisschen Zeit braucht. Bei allem Talent, was er hat, ist das dann doch nochmal eine andere Nummer. Wir haben Donyell Malen und Thorgan Hazard, Marco Reus wenn er den fit ist, kann die Position ganz vorne einnehmen“