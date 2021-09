Champions League: Favoritencheck mit FC Bayern, BVB, City, United, Chelsea, PSG, Real, Barca

Auch der BVB drang in der Spielzeit 2020/21 bis ins Viertelfinale vor, dort war dann nach zwei 1:2-Niederlagen gegen Manchester City Endstation. Mit Erling Haaland stellten die Borussia allerdings den Torschützenkönig der Königsklasse (zehn Tore). In der vielleicht letzten Saison des Norwegers in Dortmund haben die Schwarz-Gelben noch einmal die Chance auf den ganz großen Wurf. Mit Haaland, so scheint es, kann der BVB jedes Team schlagen - und in der Gruppe C mit Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon dürfte das Team von Trainer Marco Rose der Favorit auf den Gruppensieg sein. Top-Favoriten sind in der Champions League trotzdem andere Klubs.