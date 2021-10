Champions League: Reaktionen nach Benfica - Bayern und Salzburg - Wolfsburg

Julian Weigl (Benfica Lissabon): „Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben gezeigt, dass wir an einem magischen Abend hier zu Hause gegen die Bayern etwas holen können. Sie bringen extreme Qualität mit und man muss jede Minute wach sein. Am Ende hat uns ein bisschen die Kraft gefehlt. Es waren Momente dabei, wo das Spiel in unsere Richtung kippen konnte. Manuel Neuer hat herausragend gehalten. Aber auch die Bayern hatten sehr viele Chancen. Du brauchst hier deinen besten Abend und den haben wir nicht gehabt. Die Bayern haben ihre Chancen am Ende eiskalt genutzt.“