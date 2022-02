Champions League: Havertz zeigt, was Lukaku fehlt - Deutscher brilliert im Chelsea-Sturm gegen Lille

Havertz strotzte im Spiel nur so vor Selbstvertrauen. Sein Siegtreffer im Finale der Klub-WM vor zwei Wochen hat dem Aachener anscheinend massiven Auftrieb gegeben. Nach dem Spiel gab es ein Sonderlob von Rio Ferdinand: „Man weiß, dass es im Spiel Momente gibt, in denen nicht alles nach Plan läuft. Aber Spieler wie Havertz werden in solchen Momenten immer stärker. Er hat viel Selbstvertrauen für sein Alter, und er hat in großen Spielen einen großen Einfluss“, lobte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger den Deutschen bei BT Sport.