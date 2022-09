Champions League: „Die Narben bluten noch immer“ - Presse feiert FC Bayern! Kritik für Barca & Lewandowski

Sport: Barca lässt Bayern vom Haken und Bayern schlägt daraus Kapital. Dies ist nicht das Barça der letzten Jahre. Die trostlose Mannschaft, die vor einem Jahr in der Allianz Arena besiegt wurde, hat sich in ein Team verwandelt, das mit jedem mithalten kann. Das haben sie in einer großartigen ersten Halbzeit bewiesen, die sie nicht gewonnen haben - unter anderem, weil Robert Lewandowski bei seiner Rückkehr an den Ort, an dem er acht Jahre lang zu Hause war, nicht das tat, was er am besten kann: Tore schießen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)