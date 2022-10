Lewandowski "praktisch verschwunden": Barca-Stars in der Kritik

Wie so häufig in den letzten Monaten schafften es die Blaugrana nicht, ihrem Gegner das eigene Spiel aufzudrücken. Besonders blass blieben die Bundesliga-erprobten Ousmane Dembélé und Robert Lewandoswki, die in der Saison schon häufig geglänzt hatten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)