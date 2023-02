Champions League: Deutschland-Schreck Lozano macht die Eintracht nass

Lozano überragt gegen Eintracht

Lob gab es für diesen bärenstarken Auftritt von allen Seiten. Die UEFA wählte Lozano zum „Man of the Match“. Eintracht-Trainer Oliver Glasner erkannte dessen starke Performance an: „Es ist unglaublich, mit welcher Dynamik Lozano in den Raum sprintet und die Bälle hinter die Kette spielt.“