Pierre-Emerick Aubameyang bei Chelsea auf dem Abstellgleis

In der Premier League hat das Team von Trainer Graham Potter nach 17 Spielen erst 20 Treffer bei 19 Gegentoren erzielt, in der Champions League waren es immerhin zehn Tore in sechs Partien, während im League Cup sowie im FA Cup gegen Manchester City - nur leider auf der falschen Seite - die Null stand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)