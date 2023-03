Champions League, FC Bayern: Salihamidzic über Joao Cancelo: "Er wird sehr wichtig sein"

Nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League sprach Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den portugiesischen Nationalspieler, der zuletzt seinen Platz als Rechtsverteidiger an Josip Stanisic verloren hatte .

„Joao wird immer noch ein sehr wichtiger Spieler für uns sein. Er hat in letzter Zeit nicht so gespielt und trainiert, wie er es sich vorgestellt hatte. Der Trainer hat aber mit ihm gesprochen, ich auch. Wir kommunizieren gut mit ihm", sagte Salihamidzic in der Mixed Zone nach dem 2:0-Erfolg.