Champions League: "Ich bin angewidert!" Heftiger Gegenwind für Messi nach PSG-Aus

Messi? „Ich bin angewidert“

Ginola schießt gegenüber Canal+ gegen den Weltmeister. „Ich bin angewidert. Ein Spiel endet in einer solchen Enttäuschung, weil es den Spielern an Engagement und Hingabe mangelt. Das ist seit Jahren das Problem“, kritisiert er. „Im Mittelfeld hat PSG nicht das absolute Top-Niveau. Vitinha kann nicht mithalten und Messi kann es auch nicht.“

Laut Rothen möchte der Weltstar insgeheim gar nicht für PSG spielen: „Er will keine Verbindung zu diesem Klub. Er meint, er habe sich ‚akklimatisiert‘. Aber zu was? Du hast 18 Tore und 16 Assists gegen Angers und Clermont. Aber in den Spielen, in denen es um etwas geht, verschwindest Du.“