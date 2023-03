Champions League: Keine Eintracht-Fans im Neapel-Stadion - "Völlig daneben"

Dass die Auswärtspremiere von Eintracht Frankfurt in der K.o.-Runde der Champions League ohne Fans der SGE stattfinden wird, steht seit Donnerstag offiziell fest.

Der Bundesligist geht zwar mit einer einstweiligen Verfügung im Schnellverfahren gegen den Ausschluss vor, glaubt aber selbst nicht an einen Erfolg .

Auch der renommierte Fanforscher Gunter A. Pilz bezeichnet den Erlass, beim Spiel in Neapel keine Karten an Gäste-Fans abzugeben, als „ärgerlich und völlig daneben“.

„Alles andere als nachvollziehbar“

Dabei kritisiert der Sportsoziologe im Gespräch mit SPORT1 vor allem den Zeitpunkt der Entscheidung: „Wenn man so etwas so kurzfristig macht, ist das alles andere als nachvollziehbar. Denn dass Frankfurt in Neapel spielt, wusste man ja schon lange.“