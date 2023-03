Erling Haaland gibt grandioses Interview bei Thierry Henry nach seiner CL-Gala

Erling Haaland hat nach seiner Gala-Vorstellung gegen RB Leipzig in einem Interview bei CBS Sports für Lacher gesorgt.

Der US-amerikanische Sender setzt in der Champions League auf die Experten Thierry Henry , Jamie Carragher und Micah Richards. Nach der Partie gesellte sich Haaland in die Runde und stellte sich den Fragen der ehemaligen Profis.

Die Moderatorin Kate Abdo begann das Interview mit einer Frage zu Haalands speziellem Abend und wollte wissen, wie es sich anfühle, fünf Treffer in einer Champions-League-Partie zu erzielen. Der Norweger hatte eine gewitzte Antwort parat.

Im weiteren Verlauf des Interviews lobte Henry den Stürmer für seine herausragende Leistung und hatte bereits eine Vorahnung: „Am Anfang der Champions-League-Saison sagte ich, dass du in einem Spiel fünf oder sechs Tore erzielen wirst.“ Haaland sprach daraufhin davon, dass er sogar mehr Tore hätte erzielen können und sich noch in allen Belangen verbessern könne.

Haaland soll Manchester City zum Titel schießen

Anschließend wollte Carragher vom Norweger wissen, ob er denn nun mehr Druck verspüren würde, nachdem er bei Manchester City so im Fokus steht und es nun unbedingt mit dem Titel in der Königsklasse klappen soll.

Haaland meinte dazu: „Ich muss aufpassen, was ich sage, weil ich mit meiner Antwort sehr leicht für Schlagzeilen sorgen könnte.“ Danach ergänzte er, dass er natürlich hier ist, um mit Manchester City die Champions League zu gewinnen.

Für ManCity wäre es der erste Titel in der Champions League, nachdem man in der vergangenen Saison an Real Madrid im Halbfinale scheiterte und ein Jahr zuvor im Finale dem FC Chelsea unterlag.