Havertz-Elfmeter war irregulär! Schiri-Experten geben BVB recht

Dieser rief nicht nur Spieler, Verantwortliche und Fans, sondern auch zahlreiche Regelexperten auf den Plan. Die Situation war vielschichtig, komplex und bedurfte eines genauen Blicks in die Fußballregeln und -statuten, um am Ende doch zu dem Ergebnis zu kommen: Das Tor von Kai Havertz zum 2:0 war irregulär und hätte so gar nicht erst fallen dürfen!