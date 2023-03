PSG: Das denkt Galtier über den FC Bayern und Stanisic

„Bayern ist ein Verein, der oft in diesem Wettbewerb vertreten ist, er ist eine Institution. Hier sind tolle Spieler zu finden, aber der Klub selbst steht über dem Trainer und der Mannschaft“, erklärte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Galtier: „Stanisic ein sehr guter Spieler“

Der FC Bayern empfängt Paris Saint-Germain am Mittwochabend zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Mit an Bord ist auch Kylian Mbappé, der im Hinspiel wegen einer Oberschenkelverletzung zunächst auf der Bank Platz genommen hatte.

Angesprochen auf Bayern-Verteidiger Josip Stanisic, der mutmaßlich starten und auf Mbappé treffen wird, sagte Galtier: „Stanisic ist ein sehr guter Spieler, auch wenn sein Name in Europa nicht so bekannt ist. Er kann als Außenverteidiger spielen oder als drittes Glied in der Mitte.“