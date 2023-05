Champions League: "Haaland noch nicht am Limit" - Ex-ManCity-Stürmer überrascht

Erling Haaland schießt bei Manchester City alles in Grund und Boden, seine unfassbare Trefferquote verzückt Fans auf der gesamten Welt. Unlängst brach der Norweger den Uralt-Torrekord der Premier League, dort knipste er bisher 36 Mal in 33 Einsätzen.

Auch in der Champions League präsentierte der Angreifer seinen Torriecher stets eindrucksvoll, so stehen in der Königsklasse zwölf Treffer in neun Begegnungen zu Buche. Besser geht es nicht? Doch! Nach Ansicht von Uwe Rösler, der von 1994 bis 1998 selbst bei Manchester City stürmte, ist das Ende der Fahnenstange bei Haaland noch lange nicht erreicht.