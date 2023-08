Champions-League-Auslosung: Wer muss gegen Bayern, BVB, Leipzig & Union? Alle Infos zur Auslosung LIVE im TV, Stream und Ticker

Die Bundesliga-Saison ist bereits im vollen Gange - und nun steht auch die neue Champions-League-Saison in den Startlöchern. Los geht es mit der Gruppenauslosung, die am Donnerstag um 18 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco stattfinden wird.

LIVE: Wer überträgt die Champions-League Auslosung?

Champions League: Auslosung und Modus der Gruppenphase

Nach den sechs bestrittenen Spieltagen in der Gruppe zieht der Gruppenerste und -zweite ins Achtelfinale ein, während die drittplatzierte Mannschaft in die Europa League absteigt. Der letzte Platz fällt komplett aus dem internationalen Geschäft.

Champions League Auslosung: So sehen die Lostöpfe aktuell aus

In Topf 1 befinden sich sechs nationale Meister, sowie die Titelverteidiger der Champions- und Europa-League. Die Verteilung der Töpfe 2 bis 4 richtet sich nach der Klubkoeffizienten-Rangliste. Bei einigen Teams ist noch unklar, in welchen Topf sie fallen, da noch insgesamt drei Qualifikanten der Playoffs, die Mittwochabend stattfinden, dazu kommen werden.

Champions League: Auf wen könnten die deutschen Teams treffen?

Champions League: Wer überträgt die Spiele?

Champions League: Daten der einzelnen Spieltage

Champions League: Der Fahrplan der K.o.-Phase

Für die 16 Teams, die es in den acht Gruppen unter die ersten zwei Mannschaften schaffen, steht das Achtelfinale an, das am 15. Dezember ausgelost wird. Die potenziellen Paarungen für das Viertel- und Halbfinale, sowie das Heimrecht fürs Finale werden am 15. März 2024 ausgelost. Der Fahrplan ergibt sich wie folgt: