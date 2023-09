Champions League, Aufstellung: BVB-Überraschung! PSG vs. Dortmund heute LIVE im TV, Stream & Live-Ticker

Der BVB startet in die neue Champions-League-Saison. Das Team von Edin Terzic tritt am Dienstagabend bei Paris Saint-Germain an. (Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund im Liveticker)

Und gleich im ersten Spiel stehen die Dortmunder unter Druck: Denn in der Hammergruppe F mit PSG, der AC Mailand und Newcastle United zählt jeder Punkt für das Weiterkommen.

Im vergangenen Jahr war für den Revierklub im Achtelfinale Schluss. Ein erneuter Einzug in die K.o.-Runde wird in dieser Gruppe F alles andere als ein Selbstläufer.

Die Aufstellungen PSG - BVB:

Paris: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernández - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

Dortmund: Kobel - Süle, Hummels, Schlotterbeck - Wolf Brandt, Can, Sabitzer, Ryerson - Malen, Adeyemi

BVB-Trainer Edin Terzic zeigte sich bei der Aufstellung äußerst kreativ. Er überraschte nicht nur im Sturmzentrum. Denn weder der zuletzt formschwache Sébastien Haller, noch der angeschlagene Niclas Füllkrug stehen in der Startelf. Stattdessen bilden Donyell Malen und Karim Adeyemi die Sturmzentrale. Zudem stellte Terzic auf eine Dreierkette um.

„Wir werden gucken, ob es für mehr als 30 Minuten reicht“, hatte Terzic in Bezug auf den an einer Sehnenreizung laborierenden Füllkrug erklärt.

Auch in der Abwehr nimmt Terzic Veränderungen vor. Ramy Bensebaini sitzt zunächst draußen, für ihn rückt Niklas Süle neu ins Team. Insgesamt änderte Terzic seine Startelf im Vergleich zum 4:2-Sieg gegen Freiburg zweimal.

„Das ist bedingt an den Stärken, die wir mitbringen, aber auch an denen, die der Gegner mitbringt. Sie starten häufig aus einem 4-3-3. Sie haben dann aber häufig vier Spieler in der letzten Linie und eher im 4-2-4 spielen. Da geht es darum, dass wir dem so ein bisschen entgegenwirken wollen“, betonte Terzic vor der Partie bei Amazon Prime Video und ergänzte: „Wir können mit dieser Formation auf alles reagieren.“

Champions League: PSG vs. BVB

Vor allem auf Kylian Mbappé muss sich der BVB naturgemäß konzentrieren. Der Superstar hat in den ersten vier Ligaspielen sieben Treffer erzielt. „Er hat ein brutales Tempo, auch mit Ball, und einen guten Abschluss. Er kann aus jeder Lage gefährlich werden“, betonte Dortmund-Keeper Gregor Kobel.

Spannend dürfte auch das Wiedersehen mit Ousmane Dembélé werden, der Ex-Dortmunder wechselte im Sommer zu PSG.

Die Dortmunder gehen mit Rückenwind aus der Bundesliga in die Partie, als man gegen Freiburg einen Rückstand noch in einen 4:2-Sieg drehen konnte. Paris kassierte am Freitagabend eine 2:3-Niederlage gegen den OGC Nizza.

