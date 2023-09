Sammer zerlegt BVB-Duo: "Das ist nicht gut und das muss aufhören"

Zunächst wollte Sammer das Duo in seiner Rolle als TV Experte bei Amazon Prime namentlich nicht nennen, sagte in der Halbzeitpause dann aber dennoch recht unmissverständlich: „Was mir nicht gefällt, da vorne die Beiden: Du kannst Fehlpässe spielen. Aber komm‘ doch wieder sofort in die Grundordnung!“

Dortmund-Trainer Edin Terzic hatte beim 0:2 in Paris überraschend zunächst auf seine drei Mittelstürmer Sébastien Haller, Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko verzichtet und Adeyemi und Malen in vorderster Front aufgeboten.

Sammer schimpft über BVB-Duo: „Schlechte Signale“

Brisant: In der vergangenen Saison hatte Sammer auch am damaligen BVB-Profi Jude Bellingham scharfe Kritik geübt, was bei den Bossen in Dortmund nicht allzu gut angekommen war.