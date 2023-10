Champions League: Hummels und Schlotterbeck glänzen

Borussia Dortmund hat auch im zweiten Gruppenspiel nicht den erhofften Sieg gelandet und musste mit einem 0:0 gegen den AC Mailand am Ende zufrieden sein.

Reife Leistung von Schlotterbeck

RAMY BENSEBAINI: Der Algerier war im ersten Durchgang noch ein Aktivposten und versprühte einen großen Offensivdrang. Guter Kopfball knapp über die Latte (24.), einen Knaller, den Maignan hielt (43.), und einen Hackenschuss, der knapp am Tor vorbei ging (44.) – alles gute Aktionen! Nur rein wollte der Ball nicht. In der zweiten Halbzeit ließ er allerdings ordentlich nach. SPORT1-Note: 3

NICO SCHLOTTERBECK: Etwas übereifrig holte sich der Abwehrspieler früh Gelbe, indem er Leao ungestüm umrannte (18.). War bissig! Hatte Frankreich-Star Giroud gut im Griff und in wichtigen Momenten den Fuß dazwischen. Reife Leistung! SPORT1-Note: 2

JULIAN RYERSON: Die „Allzweckwaffe“, so nannte ihn Sportchef Sebastian Kehl vor dem Match, bekam ein ums andere Mal die Grenzen aufgezeigt. Seine Flanken flogen oft ins Nichts. Blieb mit seinen Dribblings zudem oft in der Milan-Deckung hängen. SPORT1-Note: 4

EMRE CAN: Nach zuletzt zwei Spielen auf der Bank, rutschte der Kapitän diesmal wieder in die Startelf. Zeigte allerdings eine fahrige Leistung. An Motivation mangelte es ihm gewiss nicht, spielte aber glücklos. SPORT1-Note: 4