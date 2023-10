FC Bayern: Tuchel rätselt über Superstar Kane

Beim 2:1-Sieg in Kopenhagen traten vor allem Jamal Musiala, Mathys Tel oder Thomas Müller als Retter des FC Bayern auf, Superstar Kane blieb über weite Strecken des Champions-League -Spiels blass, bekam in der Einzelbewertung sogar die SPORT1 -Note 5 .

Bayern-Trainer Tuchel rätselt über Kane

Nach dem Spiel fand Trainer Thomas Tuchel dennoch positive Worte über den Engländer. Auf Nachfrage von SPORT1 sagte er: „Wir haben in den letzten 20 Minuten gesehen, wie wertvoll Harry für uns sein kann. Da haben wir ihn mehr gefunden, da war er auch mehr mit eingebunden. Ich weiß nicht genau, woran das lag.“

Er gab aber auch zu: „Er hat sich schwer getan in der ersten Halbzeit, die Räume waren auch extrem eng. Gegen Ende der zweiten Hälfte wurde es dann leichter für ihn, da hat er sich dann in das Spiel reingebissen und war sehr wertvoll. Da war er sehr ballsicher, hatte gute Verlängerungen und erste Kontakte.“

Kane leitet Müller-Tor ein

Die letzten 20 Minuten liefen womöglich auch besser für den 30-Jährigen, da Tuchel in der 77. Minute fleißig durchwechselte und Müller, Tel und Leon Goretzka brachte. In der 83. Minute leitete Kane dann per Kopfball das Solo von Thomas Müller ein, der sich gegen die Kopenhagener Verteidigung durchsetzte und für Tel zum entscheidenden 2:1 auflegte.