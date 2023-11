Champions League: Ex-Bayern-Star trifft - Barca weiter

In der BVB-Gruppe F bewahrte Superstar Kylian Mbappé Paris St. Germain vor einer Niederlage - er verwandelte in der achten Minute der Nachspielzeit einen strittigen Handelfmeter zum 1:1 (0:1) gegen Newcastle United.

Cancelo bringt Barca auf Achtelfinal-Kurs

Zwischen Porto und Donezk steigt am 13. Dezember das Endspiel um das zweite Ticket für die K.o.-Phase. Zuvor hatte sich Schachtar dank eines 1:0 (1:0) gegen Royal Antwerpen beim „Heimspiel“ in Hamburg in Stellung gebracht.