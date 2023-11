Champions League: England-Presse würdigt BVB - "Gelbe Wand unüberwindbar“

Borussia Dortmund hat sich aufgerappelt und ist in der Champions League wieder voll auf Kurs.

„Das war eine sehr gute Leistung als komplette Mannschaft. Newcastle hat in den letzten 13 Spielen zwei Niederlagen kassiert und die waren beide gegen uns und dazu beide Mal zu null. Wir haben heute sehr wenig zugelassen und hatten weitestgehend alles im Griff“, meinte Coach Edin Terzic.

Die englischen Medien dagegen waren bedient - und trauern bemerkenswerterweise auch Marcel Sabitzer nach, der nicht nur bei Bayern, sondern auch bei Manchester United gespielt hat.

SPORT1 fasst die Pressestimmen von der Insel zusammen.

„Der Priester bereitet die letzte Ölung vor“

The Times: „Das Team von Eddie Howe ist noch nicht bereit für die Elite Europas! Die Gelbe Wand war für Newcastle unüberwindbar! In den entscheidenden Bereichen fehlte es ihnen an Durchschlagskraft. Howe sagte anschließend, dass seine Mannschaft bei den beiden Niederlagen gegen Dortmund nicht auf ihrem wahren Niveau gespielt habe.“

The Guardian: „Brandt besiegelt den Sieg: Dortmund erteilt Newcastle eine bittere Lektion. Eine Erfahrung, aus der man lernen kann: Wie man Körperlichkeit mit Kreativität verbindet, wie man die Angriffswinkel ändert, wie man seine Stürmer ins Spiel bringt und wie man sicherstellt, dass die produktiven Phasen belohnt werden. (...) Eines Tages wird diese Newcastle-Mannschaft in Europa eine gefürchtete Größe sein. Wenn sie herausfindet, wie sie solche Spiele gewinnen kann.“

Daily Mail: „Es hieß, es sei die Gruppe des Todes - und der Priester bereitet die letzte Ölung für die Champions-League-Saison von Newcastle United vor. Nun müssen sie um ein Wunder beten. Zwei aufeinanderfolgende Niederlagen gegen den cleveren Dortmunder bedeuten, dass die Mannschaft von Eddie Howe mit ziemlicher Sicherheit Paris Saint-Germain schlagen muss, um am Leben zu bleiben. Es schien, dass Newcastle nach diesem berühmten Sieg bereit wäre, Europa im Sturm zu erobern. Stattdessen wurden sie von Dortmund umgehauen, und der Schaden fühlt sich tödlich an. PSG bleibt das einzige Spiel, in dem sie ein Tor erzielt haben. Die Selbstverschuldung der Gegentore war ein Beispiel für ihre Naivität.“

„Weit davon entfernt, mit Giganten mitzuhalten“

Sun: „Tür zugeknallt! Eddie Howes großes Wagnis geht nach hinten los! Nun müssen sie mit ziemlicher Sicherheit PSG in ihrem Hinterhof schlagen, um eine Chance auf den Einzug in die K.-o.-Runde zu haben. Zwei Niederlagen gegen Borussia Dortmund zeigen, dass sie noch weit davon entfernt sind, wirklich mit den europäischen Giganten mitzuhalten.“

Mirror: „Das angeschlagene Newcastle musste sich deutlich gegen Borussia Dortmund geschlagen geben, was seine Hoffnungen auf die Qualifikation für die K.o.-Runde der Champions League ernsthaft gefährdet. Es gab nie große Anzeichen dafür, dass Marcel Sabitzer seine Leihe bei Manchester United im Sommer in einen dauerhaften Vertrag umwandeln würde, aber vielleicht hätte es so sein sollen. Der Österreicher, der letzte Saison in 18 United-Spielen drei Tore erzielte, wechselte schließlich für rund 16,5 Millionen Pfund vom FC Bayern nach Dortmund - und dank seiner Energie, seinem Arbeitstempo und seiner nicht geringen Qualität am Ball, wie sich auch bei seinen Assists zeigte, scheint er ein Schnäppchen zu sein. Man kann sagen, dass United schlechteres Geld ausgegeben hat.“