Champions League: BVB-Abwehr überwindet Bayern-Trauma

Borussia Dortmund übernimmt die zwischenzeitliche Tabellenführung in der Champions League. Am vierten Spieltag bezwingen die Schwarz-Gelben Newcastle United mit 2:0. Dabei zeigt sich die Mannschaft von Edin Terzic nach der 0:4-Pleite gegen Bayern München in allen Belangen verbessert.

Während die Abwehr deutlich stabiler wirkt, zeigt sich auch die Offensive kämpferischer und beweist den entscheidenden Willen, die Partie zu gewinnen. Die BVB-Stars in der SPORT1-Einzelkritik.

GREGOR KOBEL: Bei weitem nicht so beschäftigt wie beim 0:4 gegen Bayern. Wenn der Schweizer aber gebraucht war, war er zur Stelle. Hielt richtig gut gegen Trippier (32.) und Joelinton (45.). Ruhig zudem mit der Kugel am Fuß. Bezeichnend: Tanzte Gordon einmal im eigenen Strafraum eiskalt aus (64.). SPORT1-Note: 2

BVB-Abwehr zeigt deutliche Steigerung

NIKLAS SÜLE: Startete als Rechtsverteidiger und machte seine Sache ordentlich. Ließ hinten kaum etwas anbrennen und hatte ein paar gute Aktionen nach vorne. Bereitete ein paar Torschüsse über seine Seite vor. Empfahl sich für weitere Einsätze auf dieser Position. Stark! SPORT1-Note: 2

NICO SCHLOTTERBECK: Deutlich stabiler als gegen die Bayern. Mit einer klaren Leistungssteigerung trug der junge Abwehrspieler dazu bei, dass am Ende die Null stand. Souverän! SPORT1-Note: 2

MATS HUMMELS: Wackelte der Abwehrchef gegen die Bayern noch bedenklich, strahlte er diesmal wieder die gewohnte Ruhe und Stabilität aus. Mit seiner Mega-Grätsche kurz vor dem Strafraum gegen Willock rüttelte er das Publikum in einer wichtigen Phase nochmal auf (78.). Top! SPORT1-Note: 2

JULIAN RYERSON: Noch einer der schwächeren Dortmunder an einem sonst erfolgreichen Abend. Zwar stets bissig und giftig, aber nicht immer mit glücklichen Aktionen. Seine Flanken kamen nicht an den Mann. Gewann zudem nur 50 Prozent seiner Zweikämpfe. Kämpfte aber vorbildlich! SPORT1-Note: 3

Kämpferische Darbietung ermöglicht den Sieg

SALIH ÖZCAN: Verteidigen kann er! Das hat der nimmermüde Kämpfer gegen Newcastle gezeigt. Wenn seine Kollegen im zentralen Mittelfeld einen guten Job verrichten, kann sich auch der türkische Nationalspieler entfalten. Solide! SPORT1-Note: 2

MARCEL SABITZER: Gegen Bayern richtig schwach, diesmal gut. Bereitete den 1:0-Treffer von Füllkrug überragend vor (26.). Sein punktgenauer Pass aus der Drehung war artistisch. Sehr ballsicher und mit vielen guten Vorträgen im Mittelfeld. Hatte selbst ein fast sicheres Tor auf dem Fuß, setzte den Ball aber drüber (36.) – den muss er eigentlich machen. SPORT1-Note: 2,5

FELIX NMECHA: Fiel er zuletzt in der Königsklasse wegen fehlender körperlicher Härte auf, war er diesmal voll da! Nahm den Kampf an und ging beherzt in die Zweikämpfe. Auch im Spiel nach vorne zeigte der feine Techniker gute Ansätze. Auf dieser ordentlichen Leistung lässt sich aufbauen. SPORT1-Note: 2,5

KARIM ADEYEMI (bis 81.): Durfte nach längerer Zeit wieder von Beginn an ran und wollte es offenbar allen zeigen. Gleich zu Beginn machte der Flügelflitzer mit einem Warnschuss auf sich aufmerksam, den Pope parierte (16.). Wühlte, ackerte, kämpfte und arbeitete sogar nach hinten mit. Lief vor der „Süd“ Willock ab, indem er seinen Körper clever reinstellte, und pushte daraufhin die Fans. Für diese Szene bekam er sogar Sonderapplaus von Chefkritiker Hummels! Überragend war sein Zucker-Pass vor dem 2:0 aus der eigenen Hälfte auf Torschütze Brandt. Reife Leistung! SPORT1-Note: 2

Ab 81. MARCO REUS: Der Ex-Kapitän und Publikumsliebling kam in der Schlussphase für den starken Adeyemi und brachte den wichtigen Sieg mit den Kollegen über die Zeit. Ohne Benotung.

Brandt überragt bei Füllkrug-Premiere

JULIAN BRANDT: War überall auf dem Platz! Alles lief über ihn. Zog das Spiel an sich, löste entscheidende Offensivaktionen aus und setzte seine Kollegen immer wieder gekonnt in Szene. Hatte den ersten Torschuss (7.) und direkt nach der Pause zwei gute Schuss-Gelegenheiten (50./58.). In der 81. Minute gelang dem Offensiv-Star mit dem schwachen linken Fuß die Entscheidung zum 2:0. Bester Dortmunder! SPORT1-Note: 1,5

NICLAS FÜLLKRUG (bis 87.): Premieren-Tor in der Champions League für den DFB-Stürmer – und was für eins! Gleich zweimal leitete der Ex-Bremer seinen Treffer selbst ein (26.). Ein toll rausgespieltes Tor. Zu Beginn gab es einen Schreckmoment, als sich Fülle nach einem Laufduell gegen Hall auf dem Boden krümmte und an die Schulter fasste (10.). Er konnte aber weitermachen. Mit zunehmender Dauer ließ der Angreifer aber etwas nach. SPORT1-Note: 2,5