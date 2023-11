Champions League: Nach Versprechen von BVB-Coach Terzic - wie gut ist Jamie Bynoe-Gittens wirklich?

Es war ein Satz, der Schlagzeilen produzierte: „Das, was er heute gezeigt hat, ist nur ansatzweise sein Potenzial“, sagte Edin Terzic nach dem ebenso spektakulären wie nervenaufreibenden 4:2 seines BVB gegen Borussia Mönchengladbach - und sprach von Jamie Bynoe-Gittens.

Bemerkenswerte Worte nach einem großen Auftritt, schließlich hatte der 19-Jährige die Dortmunder Aufholjagd nach frühem 0:2-Rückstand mit einem Assist und einem Tor maßgeblich beeinflusst.

Prompt titelte die Bild am Tag darauf: „Wird ER jetzt Dortmunds neuer Bellingham?“ DerWesten prophezeite in Anspielung auf Karim Adeyemi: „Für IHN wird die Luft jetzt immer dünner.“ Und das ZDF meinte mit Blick auf das Champions-League-Spiel beim AC Mailand am Dienstagabend (Champions League: AC Mailand - Borussia Dortmund ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER), die „Dortmunder Hoffnungen ruhen auf Bynoe-Gittens“.

Aber ist der Engländer tatsächlich auch in San Siro der Schlüssel für den BVB?

Natürlich: Für die Fans mussten Terzics Worte klingen wie ein großes Versprechen, für die Konkurrenz fast schon wie eine Drohung - aber zugleich dürfte Bynoe-Gittens sie auch als Auftrag seines Trainers verstehen, sein Potenzial eben auch auszuschöpfen. „Wir werden ihn dabei unterstützen, sein Maximum zu finden“, kündigte Terzic an.

In welchen Sphären die Dortmunder Verantwortlichen dieses Maximum mittel- und langfristig vermuten, wurde zwei Tage vor dem Hinspiel gegen Milan Anfang Oktober deutlich, als der Vertrag mit dem U21-Nationalspieler vorzeitig bis 2028 verlängert wurde - eine ordentliche Gehaltserhöhung inklusive.

„Jamie ist ein Versprechen für die Zukunft. Ein Flügelstürmer, der enorm hohes Tempo mitbringt, ständig Eins-gegen-Eins-Situationen sucht, sie durch seine technische Qualität lösen, Mitspielern Torgelegenheiten verschaffen oder selbst zum Abschluss kommen kann“, schwärmte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl damals.

Nun steht das Rückspiel in Mailand an - und diesmal richtet sich der Fokus auf die kurzfristigen Aussichten des Flügelflitzers. Denn: Einen ähnlich starken Auftritt wie gegen Gladbach, den auch die Statistik-Experten von Sofascore (8,0 von 10 Punkten) und WhoScored (8,48 von 10) hervorragend bewerteten, hatte Bynoe-Gittens in dieser Saison schon einmal.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen die TSG Hoffenheim (1:0) trumpfte der Engländer ebenfalls mächtig auf (Sofascore-Rating 8,1), spielte Ihlas Bebou auf dem linken Flügel ein ums andere Mal schwindlig und bereitete das goldene Tor von Marco Reus mustergültig vor. Und saß anschließend dreimal in Folge über 90 Minuten auf der Bank - wie er auch vor dem Hoffenheim-Spiel drei komplette Spiele von draußen zuschauen musste.

Steht der Shootingstar gegen Mailand in der Startelf?

Was unweigerlich zwei Fragen aufwirft: Läuft es diesmal anders und Terzic belohnt den starken Auftritt gegen Gladbach mit einem erneuten Startelf-Einsatz gegen Milan? Und wieso stand Bynoe-Gittens gegen Gladbach nach insgesamt nur 213 Einsatzminuten bei 16 Kadernominierungen überhaupt in der Startelf? „Einfach, weil er gut ist“, lautete Terzics simple Begründung.

Und die etwas ausführlichere: „Jamie hat einfach gute Leistungen gezeigt im Training, und das, was er in den Spielen gezeigt hat, war auch etwas, was uns heute vor dem Spiel sehr gutgetan hat: zu wissen, dass ähnliche Themen und ähnliche Räume wichtig sein werden wie im Spiel gegen Hoffenheim.“

Gegen Milan, so viel ist sicher, werden andere Dinge gefragt sein als gegen Hoffenheim und Gladbach.

Dass Bynoe-Gittens aber verstanden hat, worauf es im BVB-Spiel generell ankommt, zeigte seine Analyse der Aufholjagd gegen die Fohlen am Rande der Mitgliederversammlung der Borussia am Sonntag. „Wir haben ohne Ball und beim Pressing härter gearbeitet, hatten dann mehr Ballbesitz, mehr Bewegung ohne Ball und mehr Tiefenläufe“, erklärte er beim vereinseigenen BVB-TV.

Funktioniert all das im Fußballtempel von Mailand auch mal von der ersten Minute an, stehen die Dortmunder Chancen auf den vorzeitigen Achtelfinaleinzug gut - und gerade bei den Themen Pressing und Tiefenläufe könnte der 19-Jährige dabei eine entscheidende Rolle zukommen - falls Terzic ihn von Anfang an ranlässt.

Darf Bynoe-Gittens gegen Mailand von Anfang an ran?

Denn genau diese gruppen- und mannschaftstaktischen Aspekte des Spiels sind es, die nicht nur für das Dortmunder Spiel in Mailand, sondern auch für die Zukunft des BVB-Youngsters maßgeblich sein werden.

Kann er zum „neuen“ Jadon Sancho werden?

Gelingt ihm die Entwicklung von einem schnellen, dribbelstarken Eins-gegen-Eins-Spezialisten zu einem vielseitigeren Spieler? Schafft er es, auf dem Spielfeld noch regelmäßiger die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und ist er sich nicht zu schade, konstant im Pressing und in der Rückwärtsbewegung seiner Mannschaft mitzuarbeiten?

Lautet die Antwort auf all diese Fragen ja, dann werden die ohnehin seit seinem Wechsel aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund immer wieder aufkommenden Vergleiche zu einem gewissen Jadon Sancho sicherlich noch zunehmen.