Champions League: Roger Schmidt vor Aus bei Benfica? “Habe einen schlechten Job gemacht“

Steht Roger Schmidt als Trainer bei Benfica Lissabon vor dem Aus? Die 1:3-Pleite gegen Real Sociedad unter der Woche besiegelte nicht nur das Ausscheiden in der Gruppenphase der Champions League, nicht wenige Gazzetten schrieben von einem der schlechtesten Benfica-Spiele seit Jahrzehnten.

Schmidt und Benfica bekamen im Anschluss die komplette Breitseite an Häme und Spott ab. „Horror“ und „mumifiziertes Benfica“ verlachten portugiesische Medien das Team. Am Sonntag steht die Partie gegen Hauptstadt-Konkurrenten Sporting an - und könnte wegweisende Entscheidungen mit sich führen.

Benfica-Fans rasten aus

Als die „Águias“ gegen den spanischen Klub in der Königsklasse am Mittwochabend nach gerade einmal 21 Minuten schon 0:3 zurücklagen, einen desaströsen Auftritt boten, reichte es den mitgereisten Fans.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff warfen sie Fackeln in den Zuschauerblock der Heimmannschaft, die Partie wurde für einige Minuten unterbrochen. „Schämt euch, Fans von Benfica“, vermeldete Real Sociedad via X (ehemals Twitter) noch am späten Abend - doch die Anhänger-Nerven waren ob der jüngsten Historie belastet.

Während die portugiesischen Fans ihren Unmut emotional kundtaten, fasste die spanische Sportzeitung AS das sportliche Geschehen zusammen: „In der Defensive wirkte Benfica orientierungslos, gar mumifiziert. Die Gegentore waren wie ein Todeskampf, auf dem Weg in die Höhle des Grauens.“

Selbst ein metaphorischer Vergleich mit dem auf dem Logo strahlenden Vogel wurde nicht ausgelassen: „Ein schlafendes Reh wäre furchteinflößender als diese mottenzerfressenen Adler gewesen.“ Und wer trug die Schuld? Ginge es nach der AS, Roger Schmidt.

Schmidt-Aufstellung als Grund für das Debakel?

„Der Trainer ist schuld, weil er João Neves auf die rechte Außenbahn stellte. Neves war überhaupt nicht vorbereitet und mit seinen Aufgaben überfordert, dadurch konnte Ander Barrenetxea glänzen.“ Im Hinspiel stellte Schmidt den 19-jährigen Neves noch als Sechser auf, was wesentlicher besser funktionierte.

Roger Schmidt steht bei Benfica Lissabon vor dem Aus

Ob Schmidt der alleinige Grund für den Absturz ist, darf bezweifelt werden. Und doch ist das Ausmaß des miserablen Abschneidens des Traditionsvereins aus Portugal verheerend. In der Vorsaison stand Benfica noch im CL-Viertelfinale, in der aktuellen Spielzeit stehen nach vier Spieltagen 0 Punkte zu Buche, Torverhältnis 1:7!

Schmidt: „Habe einen sehr schlechten Job gemacht!“

Den Einzug in die K.o.-Phase hat man bereits verpasst, selbst Rang drei und die damit verbundene Qualifikation für die Zwischenrunde der Europa League rückt in weite Ferne.

Schmidt übte sich am DAZN-Mikrofon in schonungsloser Selbstkritik: „Wir waren wir nicht bereit für das Spiel und wenn das der Fall ist, liegt es in meiner Verantwortung. Es liegt an mir, die Spieler taktisch vorzubereiten und zu motivieren.“

Seine persönliche Quintessenz: „Ich habe einen sehr schlechten Job gemacht.“

Schmidt-Entlassung als Benfica-Trainer?

Im Ligaalltag läuft es für den ehemaligen Cheftrainer von Bayer Leverkusen nicht gerade besser. Nach zehn Spieltagen liegt seine Mannschaft „nur“ auf Rang zwei, zu wenig für den 36-maligen Meister - unter anderem der Vorsaison.

Am Sonntagabend (ab 21.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) hat Schmidt mit seiner Mannschaft im Stadtderby die Chance auf Wiedergutmachung.